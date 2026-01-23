Крупный рыбоводный комплекс в Ростовской области выставили на продажу за полмиллиарда рублей

Фото: Авито

Крупный рыбоводный комплекс, расположенный в Семикаракорском районе Ростовской области, выставлен на продажу за 575 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось в начале января на популярном сайте объявлений.Как сообщает агентство недвижимости, занимающееся продажей, предприятие функционирует с 2005 года и обладает значительной производственной мощностью – до 1 000 тонн товарной рыбы и 100 тонн малька в год. Бизнес имеет налаженные каналы сбыта по всей России.Площадь активов комплекса составляет 555 гектаров, из которых около 450 гектаров занимают пруды. Комплекс включает в себя нагульные пруды, выростные пруды, зимовальные садки, зернодробилку, зерноплющилку, необходимую технику и инфраструктуру, такую как склады, бригадные дома, мастерская, насосные станции, а также систему видеонаблюдения и охраны.Продавец предлагает полный производственный цикл: от икры до товарной рыбы, средний вес которой достигает 1,7 килограмма. В объявлении отмечается наличие у бизнеса действующих решений Минприроды Ростовской области на забор воды из реки Сал и обслуживаемый кредитный портфель в размере 110 миллионов рублей.По словам продавца, ключевые сотрудники готовы остаться и сопровождать нового собственника на переходном этапе. Штат предприятия насчитывает 32 специалиста, около 80% из которых работают более 10 лет.Независимая оценка стоимости предприятия составляет порядка 976 млн рублей. По запросу потенциального покупателя продавец готов предоставить презентацию проекта, независимый отчёт об оценке, перечень имущества и финансовые отчёты.