В Ростове выставили на продажу антикварные часы XVIII века, гобелен и раритетное фортепиано

Фото: Авито

Любителям старины и ценителям подлинного искусства представилась уникальная возможность приобрести редкие антикварные предметы. На популярной онлайн-платформе объявлений появились сообщения о продаже настоящих сокровищ родом из Ростовской области: французских каменных часов XVIII века, старинного гобелена и немецкого фортепиано XIX века.Как сообщает DonDay, в последние месяцы наблюдается всплеск предложений о продаже антиквариата в регионе. Самыми интересными лотами, безусловно, стали:Предлагаются донской компанией. Автор утверждает, что механизм оригинальный, а бронзовые канделябры выполнены вручную. Часы прошли реставрацию. Стоимость: 1,15 миллиона рублей. Продавец готов на экспертизу за счет покупателя.Автор утверждает, что приобрел гобелен в 1977 году в московском антикварном магазине. На полотне размером 78x66 см изображены две девушки на природе. Цена: 1,15 миллиона рублей.Инструмент славится своим качеством, ручной работой и неповторимым звучанием, характерным для той эпохи. Владелец готов продать его за 1,5 миллиона рублей, при этом рассматриваются торг, скидка до 30%, а также обмен на иномарку с АКПП, КАСКО и небольшим пробегом.