Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове выставили на продажу антикварные часы XVIII века, гобелен и раритетное фортепиано

В Ростове выставили на продажу антикварные часы XVIII века, гобелен и раритетное фортепиано

Любителям старины и ценителям подлинного искусства представилась уникальная возможность приобрести редкие антикварные предметы. На популярной онлайн-платформе объявлений появились сообщения о продаже настоящих сокровищ родом из Ростовской области: французских каменных часов XVIII века, старинного гобелена и немецкого фортепиано XIX века.

Как сообщает DonDay, в последние месяцы наблюдается всплеск предложений о продаже антиквариата в регионе. Самыми интересными лотами, безусловно, стали:

Антикварные каменные часы XVIII века (Франция): Предлагаются донской компанией. Автор утверждает, что механизм оригинальный, а бронзовые канделябры выполнены вручную. Часы прошли реставрацию. Стоимость: 1,15 миллиона рублей. Продавец готов на экспертизу за счет покупателя.

Старинный гобелен (Франция, рубеж XVIII-XIX веков): Автор утверждает, что приобрел гобелен в 1977 году в московском антикварном магазине. На полотне размером 78x66 см изображены две девушки на природе. Цена: 1,15 миллиона рублей.

Немецкое фортепиано Wilhelm Ammer XIX века: Инструмент славится своим качеством, ручной работой и неповторимым звучанием, характерным для той эпохи. Владелец готов продать его за 1,5 миллиона рублей, при этом рассматриваются торг, скидка до 30%, а также обмен на иномарку с АКПП, КАСКО и небольшим пробегом.
Фото: Авито
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.