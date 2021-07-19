При загадочных обстоятельствах в Азове пропал 19-летний парень

В Ростовской области при загадочных обстоятельствах пропал 19-летний парень. О местонахождении Дениса Чернова нет информации около недели.Сестра пропавшего рассказала, что Денис живет вместе с мамой. Женщина работает в ночь, поэтому об исчезновении сына узнала не сразу. Последний раз родственники и друзья связывалась с парнем 16 июля. Уже почти неделю о нем нет никакой информации. Он сказал, что пойдет к девушке, но выяснилось, что они давно не общаются. Денис будто испарился.Родные объявили его в розыск и обратились за помощью к волонтерам и в соцсети. Рост Дениса - около 197 сантиметров, он лопоухий, с короткой стрижкой, носит бороду. В день исчезновения молодой человек был одет в белую футболку, черные шорты с белыми полосками, бежевые кроссовки. Из особых примет: на лице с правой стороны у Дениса есть шрам. При себе была сумка красного цвета.Если вам что-то известно о местонахождении Дениса Чернова, позвоните по телефонам: 8-928-199-71-44 и 8-961-408-69-07.