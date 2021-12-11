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По пути из Ростовской области в Курск пропал 45-летний мужчина

По пути из Ростовской области в Курск пропал 45-летний мужчина
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В Ростовской области разыскивается 45-летний Анатолий Бежинарь. О его местонахождении ничего не известно с 8 декабря.

Анатолий собирался ехать из Ростовской области в Подмосковье, а затем - в Курскую область. Однако уже почти неделю мужчина не выходит на связь. Родственники искали его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к добровольцам.

На вид пропавшему - около 45 лет. У него рост - 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Анатолий в день исчезновения был одет в серую куртку, сине-серую кофту в полоску, серые спортивные штаны, обут в белые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Анатолия Бежинаря, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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