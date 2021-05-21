Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области пожилой мужчина и шесть женщин умерли от коронавируса

В Ростовской области пожилой мужчина и шесть женщин умерли от коронавируса
В Ростовской области еще семь человек скончались от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По данным на 24 мая, жертвами стали шесть женщин от 68 до 84 лет, а также 68-летний мужчина. У всех умерших были сопутствующие заболевания, среди которых - проблемы сердечно-сосудистой и других систем, ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего в Ростовской области жертвами инфекции стали 4 344 человека.

За все время пандемии коронавирус выявили у 92 914 дончан, из которых 194 - за минувшие сутки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.