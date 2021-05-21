В Ростовской области пожилой мужчина и шесть женщин умерли от коронавируса

В Ростовской области еще семь человек скончались от коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.По данным на 24 мая, жертвами стали шесть женщин от 68 до 84 лет, а также 68-летний мужчина. У всех умерших были сопутствующие заболевания, среди которых - проблемы сердечно-сосудистой и других систем, ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего в Ростовской области жертвами инфекции стали 4 344 человека.За все время пандемии коронавирус выявили у 92 914 дончан, из которых 194 - за минувшие сутки.