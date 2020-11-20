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Еще 13 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области

Еще 13 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области за последние сутки скончались 13 зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 22 ноября, среди умерших за прошедшие 24 часа были семь женщин в возрасте 50, две - по 65 лет, 68, 73, 75, 82 лет и шестеро мужчин - 67, 70, 73, 74, 76, 82 лет. Они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 1 184 инфицированных.

Продолжает расти и количество дончан, подхвативших опасный вирус. За минувшие сутки инфекцию выявили у 313 человек. Всего соответствующий диагноз подтвердился у 37 549 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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