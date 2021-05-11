Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки в Ростовской области скончались 23 человека с коронавирусом

За сутки в Ростовской области скончались 23 человека с коронавирусом
От коронавируса за сутки скончались 23 жителя Ростовской области. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

По данным на 13 мая, в регистре умерших прибавилось 23 человека с COVID-19. Это 12 женщин от 46 до 86 лет, а также 11 мужчин возрастом от 60 до 82 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Это и ожирение, и сахарный диабет, и заболевание дыхательных путей. за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4172 человека.

На фоне ошеломительного числа умерших за минувшие сутки, количество новых инфицированных с каждым днем все меньше. Новыми заболевшими стали 199 жителей региона, преимущественно от 46 до 65 лет. Всего в области опасный диагноз был поставлен 90721 дончанину.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.