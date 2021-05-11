За сутки в Ростовской области скончались 23 человека с коронавирусом

От коронавируса за сутки скончались 23 жителя Ростовской области. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.По данным на 13 мая, в регистре умерших прибавилось 23 человека с COVID-19. Это 12 женщин от 46 до 86 лет, а также 11 мужчин возрастом от 60 до 82 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Это и ожирение, и сахарный диабет, и заболевание дыхательных путей. за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4172 человека.На фоне ошеломительного числа умерших за минувшие сутки, количество новых инфицированных с каждым днем все меньше. Новыми заболевшими стали 199 жителей региона, преимущественно от 46 до 65 лет. Всего в области опасный диагноз был поставлен 90721 дончанину.