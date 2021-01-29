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В Ростовской области после продолжительной болезни скончалась санитарка ЦРБ

В Ростовской области после продолжительной болезни скончалась санитарка ЦРБ
Санитарка гинекологического отделения ЦРБ Семикаракорского района скончалась от онкологии. 48-летняя Елена Саитгариева ушла из жизни 1 февраля.

В январе 2020 года у медика выявили злокачественное новообразование правого легкого и бронхов. Елена боролась с заболеванием целый год. Она прошла не одно обследование и курсы химиотерапии в Онкологическом институте Ростова.

Деньги на лечение женщины собирали всем городом, однако врачи не смогли ее спасти. В конце 2020 года Елене Саитгариевой диагностировали опухоль головного мозга, а спустя месяц болезнь забрала ее жизнь.

Как сообщает DonDay.ru, у женщины остались двое сыновей, одному из которых 15 лет. Подросток находится под опекой 20-летнего брата. Бабушек и дедушек у парней нет, а отец не принимает участия в их жизни.

Родители учеников школы №3 имени И.А. Левченко, в которой учится младший сын Елены, организовали сбор средств для братьев, переживших тяжелую утрату.

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