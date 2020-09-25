Ростовская поэтесса скончалась в больнице Санкт-Петербурга

В больнице Санкт-Петербурга от онкологии умерла ростовская поэтесса Елена Лычкина. Об этом в соцсетях сообщили знакомые ростовчанки.Как рассказали друзья девушки, Елена жаловалась на мигрень, однако обследования показали, что у девушки рак яичника и правой молочной железы. Знакомые собирали поэтессе на лечение, и в сентябре, когда ее состояние ухудшилось, девушку положили в больницу Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Елены не стало 24 сентября.Подруга девушки Майя Хаустова объяснила, что причину болезни установили слишком поздно. Пока Елена боролась с «мигренью», метастазы поразили голову. Только сегодня пришел анализ, который подтвердил метастазы в костях и мозге. За ночь ее состояние ухудшилось, а утром девушка попала в реанимацию. По словам подруги, адекватное лечение просто не успели начать.