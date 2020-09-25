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Ростовская поэтесса скончалась в больнице Санкт-Петербурга

Ростовская поэтесса скончалась в больнице Санкт-Петербурга
В больнице Санкт-Петербурга от онкологии умерла ростовская поэтесса Елена Лычкина. Об этом в соцсетях сообщили знакомые ростовчанки.

Как рассказали друзья девушки, Елена жаловалась на мигрень, однако обследования показали, что у девушки рак яичника и правой молочной железы. Знакомые собирали поэтессе на лечение, и в сентябре, когда ее состояние ухудшилось, девушку положили в больницу Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Елены не стало 24 сентября.

Подруга девушки Майя Хаустова объяснила, что причину болезни установили слишком поздно. Пока Елена боролась с «мигренью», метастазы поразили голову. Только сегодня пришел анализ, который подтвердил метастазы в костях и мозге. За ночь ее состояние ухудшилось, а утром девушка попала в реанимацию. По словам подруги, адекватное лечение просто не успели начать.

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