Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области держится выше единицы

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится выше единицы уже больше двух месяцев. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По данным на 17 сентября, в регионе за сутки выявили 171 новый случай заражения коронавирусом. Лидирует Ростов: в донской столице выявили 104 зараженных COVID-19.Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 464,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.Примечательно, что этот показатель последние две недели колеблется в пределах 1,05. По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, при нормальной эпидситуации коэффициент должен быть либо ниже, либо равен единице. Однако нынешние показатели пока не дают приступить к снятию режима ограничений.