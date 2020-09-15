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Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области держится выше единицы

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области держится выше единицы
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится выше единицы уже больше двух месяцев. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.

По данным на 17 сентября, в регионе за сутки выявили 171 новый случай заражения коронавирусом. Лидирует Ростов: в донской столице выявили 104 зараженных COVID-19.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 464,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

Примечательно, что этот показатель последние две недели колеблется в пределах 1,05. По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, при нормальной эпидситуации коэффициент должен быть либо ниже, либо равен единице. Однако нынешние показатели пока не дают приступить к снятию режима ограничений.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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