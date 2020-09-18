Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает держаться выше единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает находиться на высоких отметках. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.По данным на 22 сентября, в регионе зафиксирован 181 новый случай заражения опасным вирусом. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 486. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.Стоит отметить, что высокий коэффициент держится уже несколько дней и не собирается снижаться. Это значит, что один заболевший коронавирусом может заразить больше одного человека.По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, показатель должен быть равен единице или быть меньше. Динамика коэффициента говорит о неспокойной эпидемиологической обстановке в регионе.