В Ростовской области показатель заболевших коронавирусом достиг 1 986

В Ростовской области показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения достиг 1 986. Об этом 11 апреля сообщает правительство региона.Коэффициент распространения инфекции стал немного ниже и составляет 0,99. Он влияет на то, будут ли в ближайшее время сняты очередные ограничения, введенные ранее.Заболевание передается через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту.Кроме того, заражение может произойти при вдыхании мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID‑19. По этой причине важно держаться от больного человека на расстоянии более метра. Риск заражения через воздух гораздо ниже.За последние сутки на Дону выявили 239 инфицированных, а общее число заболевших достигло 83 482. Большая часть из них уже выздоровела.