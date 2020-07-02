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Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 0,89

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 0,89
В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом достиг 0,89. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

По данным на 4 июля, коэффициент распространения инфекции составил 0,89. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 237,5. Таким образом, снова отмечается рост показателей. Растет и количество зараженных коронавирусом.

Так, общее число зараженных на Дону - 9 982 человека. За последние сутки в 20 городах и районах региона выявили 94 новых случая заражения. Жертвами инфекции стали уже 137 человек, из которых три только - за последние сутки.

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