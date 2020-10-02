В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,18

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает расти. Об этом 6 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки коэффициент распространения вируса увеличился до 1,18. По состоянию на 30 сентября он был равен 1,03, однако всю неделю уровень распространения не прекращает расти. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей Ростовской области со значения предыдущего дня поднялся на шесть единиц и достиг 554,5.Количество заболевших за последние 24 часа увеличилось на 253 дончанина. За период пандемии коронавирусом заболели 23 302 человека.Жертвами опасной инфекции стал 551 житель донского региона, из которых 10 - за прошедшие сутки.