На Дону коэффициент распространения COVID-19 за сутки достиг 1,09

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В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения коронавирусной инфекции. К 30 июля он приблизился к отметке 1,09. Об этом сообщили в региональном правительстве.Кроме того, показатель заболевших в Ростовской области тоже подскочил. На 100 тысяч жителей приходится 305 инфицированных.Напомним, за сутки на Дону зарегистрировали 134 новых случая заражения коронавирусом. Число всех заболевших за весь эпидемиологический период в области составило 12 808. В большинстве случаев инфекция не даёт никаких осложнений и протекает с признаками ОРВИ или вовсе бессимптомно. Чаще всего опасности подвергаются люди старше 45 лет.