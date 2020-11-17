В донском регионе коэффициент распространения коронавируса остается на 1

Коэффициент распространения COVID-19 в донском регионе держится на единице. Актуальные данные опубликовало региональное правительство.По состоянию на 19 ноября показатель заболевших на 100 тысяч населения равен 869,1. Как сообщал Rostov.ru, максимальное значение заболеваемости зафиксировано в Зверево и Верхнедонском районе: 143 и 148 человек на 100 тысяч жителей соответственно. При этом среднеобластной показатель муниципалитетов равен 51 на 100 тысяч населения.Коэффициент заболеваемости коронавирусом третьи сутки остается на отметке 1. При этом количество новых зараженных и умерших от инфекции дончан продолжает расти. Лишь за последние 24 часа врачи зафиксировали 307 человек с коронавирусом. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 36 523 человека. Жертвами нового вируса стал 1 131 житель Ростовской области. Среди них 18 скончались за минувшие сутки. Восемь женщин в возрасте от 56 до 88 лет и 10 мужчин от 55 до 89 лет не смогли побороть опасную инфекцию.