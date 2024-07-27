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В Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и ТВ в конце июля

В Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и ТВ в конце июля
Перебои в работе радио и ТВ ожидаются в конце июля в Ростовской области. Причиной тому стали профилактические работы на сетях, сообщает РТРС.

Согласно информации РТРС, в Шахтах и хуторе Савдя Заветинского района телевещание и радиовещание могут испытывать сбои 29 июля. На следующий день, 30 июля, отключения ожидаются в Таганроге. В Родионово-Несветайском районе перебои возможны 31 июля, а в Заветном — 2 августа.

Отметим, что прерывание вещания может не произойти из-за погодных или других условий.
Фото: Ростов ру.
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