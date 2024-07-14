На рабочей неделе в Ростовской области ожидаются перебои в работе ТВ и радио

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области с 15 по 17 июля запланировано отключение теле- и радиопрограмм. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).В понедельник, 15 июля, вещание прервется в Морозовске, Каменске-Шахтинском и Ростове-на-Дону. Жители городов могут столкнуться с неудобствами с 08:00 до 17:00. На следующий день аналогичная проблема коснется людей, которые проживают в станице Маркинской и городе Волгодонске. Там сигнал пропадет в это же время.В среду, 17 июля, сигнал пропадет на севере региона – в хуторе Калининском Шолоховского района. Сельские жители останутся без ТВ и радио в период с 08:00 до 17:00.Причиной отключения во всех случаях станут плановые работы по техобслуживанию оборудования.