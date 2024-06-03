Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С 3 июня в Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и телевидения

С 3 июня в Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и телевидения
В Ростовской области жители некоторых регионов не смогут смотреть ТВ с 3 по 7 июня. Об этом сообщили на официальной странице Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В городе Волгодонске проблемы с сигналом возникнут с 3 по 7 июня с 10:00 до 17:00.

В селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области со 2 июня с 10:00 до 20:00 будут перебои в работе сигнала, которые продлятся до 3 июня включительно.

На следующий день, 4 июня, с 8:00 до 20:00 жители Морозовска останутся без радиосигнала.

А в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района Ростовской области вещание перестанет работать 6 июня с 10:00 до 21:00. В этот же день с 10:00 до 22:00 такая же ситуация произойдет в Белой Калитве.

В последний день перебойного вещания, 7 июня, с 11:00 до 17:00 прекратят работу радио и телевидение в Тарасовском районе.

РТРС сообщает, что проблемы связаны с ремонтом оборудования на станциях.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.