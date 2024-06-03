С 3 июня в Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и телевидения

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В Ростовской области жители некоторых регионов не смогут смотреть ТВ с 3 по 7 июня. Об этом сообщили на официальной странице Российской телевизионной и радиовещательной сети.В городе Волгодонске проблемы с сигналом возникнут с 3 по 7 июня с 10:00 до 17:00.В селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района Ростовской области со 2 июня с 10:00 до 20:00 будут перебои в работе сигнала, которые продлятся до 3 июня включительно.На следующий день, 4 июня, с 8:00 до 20:00 жители Морозовска останутся без радиосигнала.А в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района Ростовской области вещание перестанет работать 6 июня с 10:00 до 21:00. В этот же день с 10:00 до 22:00 такая же ситуация произойдет в Белой Калитве.В последний день перебойного вещания, 7 июня, с 11:00 до 17:00 прекратят работу радио и телевидение в Тарасовском районе.РТРС сообщает, что проблемы связаны с ремонтом оборудования на станциях.