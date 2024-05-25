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В Ростовской области с 27 мая ожидаются перебои в работе радио и ТВ

В Ростовской области с 27 мая ожидаются перебои в работе радио и ТВ
В период с 27 мая по 2 июня в Ростовской области планируются временные перебои в телерадиовещании, информирует Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

29 мая проблемы с сигналом могут возникнуть в Белой Калитве, Дегтеве, Горняцком. С 27 по 29 мая в населенном пункте Денисовском также ожидаются перебои. 28 мая планируются отключения в Красном Сулине и Родионово-Несветайской, а 27 числа - в Селивановской. В Чертково ограничения начнут действовать 31 мая.

В случае неблагоприятных погодных условий некоторые работы могут быть отложены или перенесены на другой срок.
Фото: Ростов ру.
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