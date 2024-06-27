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В Ростовской области ожидается мощная магнитная буря

В Ростовской области ожидается мощная магнитная буря
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается мощная магнитная буря. Информацию об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Магнитосфера будет возбуждена 28 июня. На Землю обрушатся удары силой 4 балла. На следующий день геомагнитный шторм значительно усилится. Магнитная буря достигнет уровня G1 (5 баллов).

Метеозависимым людям в этот день стоит отказаться от вредной еды. Кроме того, нельзя перетруждаться как умственно, так и физически и пить много кофе.
Фото: Rostov.ru
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