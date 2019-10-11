В Ростовской области ожидается теплая и солнечная погода



Новая рабочая неделя для ростовчан обещает быть солнечной и теплой. О прогнозе погоды с 14 по 18 октября рассказали в ростовском отделении гидрометцентра.



В понедельник, а также на протяжении всей недели жителей донской столицы ожидает небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха 14 октября поднимется до +22 градусов.



Во вторник днем ожидается +24 градуса. В среду, 16 октября, воздух прогреется до +22 градусов.



В четверг и пятницу прогнозируется +20 градусов. Дождя не ожидается, а солнце только изредка будет скрываться за тучами.