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В Ростовской области ожидается теплая и солнечная погода

В Ростовской области ожидается теплая и солнечная погода
Новая рабочая неделя для ростовчан обещает быть солнечной и теплой. О прогнозе погоды с 14 по 18 октября рассказали в ростовском отделении гидрометцентра.

В понедельник, а также на протяжении всей недели жителей донской столицы ожидает небольшая облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха 14 октября поднимется до +22 градусов.

Во вторник днем ожидается +24 градуса. В среду, 16 октября, воздух прогреется до +22 градусов.

В четверг и пятницу прогнозируется +20 градусов. Дождя не ожидается, а солнце только изредка будет скрываться за тучами.

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