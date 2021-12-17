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В Ростовской области отменили часть коронавирусных ограничений

В Ростовской области отменили часть коронавирусных ограничений

В понедельник, 20 декабря утратят силу некоторые коронавирусные ограничения. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже утвердил поправки в соответствующее постановление.

В большей степени послабления повлияют на работу медучреждений. В 27 городах и районах региона жители снова смогу получать в больницах плановую медпомощь, проходить курсовое или программное лечение.Речь идет о следующих городах: Азов, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты, а также районах: Азовский, Аксайский, Багаевский, Белокалитвинский, Кашарский, Константиновский, Красносулинский, Мартыновский, Миллеровский, Морозовский, Неклиновский, Октябрьский, Орловский, Пролетарский, Сальский, Семикаракорский, Тацинский и Усть-Донецкий район. Стационары при этом могут быть заполнены на 50%, включая койки дневного стационара, сестринского ухода и паллиативной помощи. Стационары при этом могут быть заполнены ровно на половину. Сюда входят койки дневного стационара и паллиативной помощи.

Что касается массовых мероприятий, их можно будет проводить с 6 утра до 9 вечера. Количество человек при этом не должно превышать 50%.

Напомним, что стабильная эпидобстановка не отменяет общих правил санитарно-гигиенической безопасности. Остается обязательным соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Фото: blog.anvilgroup.com
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