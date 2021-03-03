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Губернатор Василий Голубев снял еще часть ограничений по коронавирусу

Губернатор Василий Голубев снял еще часть ограничений по коронавирусу
Губернатор Ростовской области подписал документ об очередном смягчении ограничений по коронавирусу. Все изменения вступят в силу 9 марта.

Согласно поправкам в постановление №272, после праздников возобновляется плановая амбулаторная помощь для всех пациентов. Это будет возможно, если человек запишется на прием дистанционно. Кроме того, на 50% может быть задействован коечный фонд при оказании плановой стационарной медпомощи. Сюда также вошли койки дневного стационара, сестринского ухода и паллиативной помощи. Также с 9 марта снова будет оказываться медицинская помощь пациентам, которые проходят лечение курсами.

Коснулись изменения и культурно-массовых мероприятий. В частности, с 9 марта закрытые спортивные сооружения могут быть заполнены на 50% не только для проведения соревнований, но и других спортивных мероприятий.

Что касается районов, находящихся в красной зоне. Согласно новому постановлению, в ней больше не находятся Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы.

Напомним, о постепенном выходе из режима ограничений губернатор Ростовской области говорил на штабе с главами муниципальных образований. По мнению Василия Голубева, эпидобстановка в регионе стабильная, поэтому есть возможность снимать санитарные ограничения.

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