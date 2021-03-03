Губернатор Василий Голубев снял еще часть ограничений по коронавирусу

Губернатор Ростовской области подписал документ об очередном смягчении ограничений по коронавирусу. Все изменения вступят в силу 9 марта.Согласно поправкам в постановление №272, после праздников возобновляется плановая амбулаторная помощь для всех пациентов. Это будет возможно, если человек запишется на прием дистанционно. Кроме того, на 50% может быть задействован коечный фонд при оказании плановой стационарной медпомощи. Сюда также вошли койки дневного стационара, сестринского ухода и паллиативной помощи. Также с 9 марта снова будет оказываться медицинская помощь пациентам, которые проходят лечение курсами.Коснулись изменения и культурно-массовых мероприятий. В частности, с 9 марта закрытые спортивные сооружения могут быть заполнены на 50% не только для проведения соревнований, но и других спортивных мероприятий.Что касается районов, находящихся в красной зоне. Согласно новому постановлению, в ней больше не находятся Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы.Напомним, о постепенном выходе из режима ограничений губернатор Ростовской области говорил на штабе с главами муниципальных образований. По мнению Василия Голубева, эпидобстановка в регионе стабильная, поэтому есть возможность снимать санитарные ограничения.