В Ростовской области 27 районов останутся без плановой медпомощи

В Ростовской области жители 27 городов и районов останутся без плановой медицинской помощи. Новые карантинные меры вступят в силу 20 октября.В рамках дополнительных ограничений приостановят плановую медпомощь в половине муниципалитетов. В их числе - Азов, Волгодонск, Зверево, Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Гуково, Донецк, Новошахтинск. Аналогичная ситуация - в Семикаракорском, Константиновском, Белокалитвинском, Азовском, Пролетарском, Орловском, Сальском, Усть-Донецком и Миллеровском районах. Также плановая медпомощь станет недоступна жителям Багаевского, Октябрьского, Красносулинского, Морозовского, Аксайского, Неклиновского, Тацинского, Мартыновского и Кашарского районов.В этих муниципалитетах приостановят медпомощь, которая может быть отсрочена без угрозы для жизни и здоровья пациентов. Исключение составляют курсовое и программное лечение, оказание высокотехнологичной помощи, госпитализация детей и профильная помощь (психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция). Также в числе исключений и медосмотры призывников.