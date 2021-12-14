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В Ростовской области возобновляется оказание плановой медпомощи

В Ростовской области возобновляется оказание плановой медпомощи

В Ростовской области с 20 декабря в некоторых городах и районах снимут ограничение на оказание плановой медпомощи. Губернатор донского региона Василий Голубев уже подписал изменения в соответствующее постановление.

Согласно поправкам плановая медицинская помощь будет осуществляться без ограничений в 27 муниципальных образованиях. Речь идет о следующих городах: Азов, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты, а также Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Миллеровском, Морозовском, Неклиновском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Сальском, Семикаракорском, Тацинском и Усть-Донецком районах.

Здесь будут в штатном режиме проводить плановую госпитализацию пациентов, проводить курсовое, профильное или программное лечение, а также дополнительное обследование. Ранее из-за установленных ограничений в медучреждениях Ростовской области принимали лишь пациентов с подтвержденным коронавирусом либо нуждающихся в экстренной помощи.
Фото: Правительство Ростовской области.
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