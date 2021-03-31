В Ростовской области еще 27 человек скончались от последствий коронавируса

В Ростовской области выросла смертность от последствий коронавируса. Обновленные данные публикует правительство донского региона.По данным на 2 апреля, за сутки от опасной инфекции скончались 27 человек. Это 12 женщин в возрасте от 44 до 88 лет, а также 15 мужчин от 45 до 8 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания, которые спровоцировали тяжелое протекание болезни. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 3632 человека.Помимо роста числа умерших, заметно выросло и общее число инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 243 дончан. Нарастающим итогом общее число заболевших за все время пандемии достигло 81320.Несмотря на рост показателей, власти продолжают снимать коронавирусные ограничения. Согласно последней поправке постановления №272 губернатора Ростовской области, с 1 апреля на стадионах увеличено количество зрительских мест до 75%, хотя раньше заполняемость была не более 50%.