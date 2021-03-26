В Ростовской области от коронавируса скончались еще 12 человек

В Ростовской области выросло число жертв пандемии коронавируса. По данным на 29 марта, за сутки от опасного вируса скончались 12 человек.Среди умерших восемь женщин, 41, 49, 56, 59, 71, две по 74 года, 84 лет, и четверо мужчин – 54, 71, 77, 78 лет. Все эти люди страдали хроническими заболеваниями, которые способствовали тяжелому течению заболевания. Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии - 3533 человека.Наряду с этим в регионе зафиксировало 242 новых случая заражения опасной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 80357. Из этого числа более 90% зараженных уже победили заболевание.