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В Ростовской области от коронавируса за сутки умерли шесть человек

В Ростовской области от коронавируса за сутки умерли шесть человек
В Ростовской области от COVID-19 за прошедшие сутки скончались шесть жителей. Об этом 23 января сообщает региональное правительство.

В регистре умерших оказались 84-летняя и 79-летняя женщины, а также четверо мужчин в возрасте от 64 до 84 лет. Всего с начала пандемии не смогли перенести инфекцию 9 953 дончанина.

Проходят лечение в ковидных госпиталях сейчас 2 087 пациентов. В тяжелом состоянии на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких находятся 210 заразившихся.
Фото: Алексей Бойко
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