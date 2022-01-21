В Ростовской области от коронавируса за сутки умерли шесть человек

Фото: Алексей Бойко

В Ростовской области от COVID-19 за прошедшие сутки скончались шесть жителей. Об этом 23 января сообщает региональное правительство.В регистре умерших оказались 84-летняя и 79-летняя женщины, а также четверо мужчин в возрасте от 64 до 84 лет. Всего с начала пандемии не смогли перенести инфекцию 9 953 дончанина.Проходят лечение в ковидных госпиталях сейчас 2 087 пациентов. В тяжелом состоянии на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких находятся 210 заразившихся.