В Ростовской области за сутки еще 26 человек умерло от COVID-19

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На Дону за сутки от коронавируса скончались еще 26 жителей. Об этом 13 декабря сообщает региональное правительство.В регистре умерших 14 женщин в возрасте от 47 до 83 лет и 12 мужчин. Их возраст составлял от 53 до 83 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями. Среди них были проблемы с сердцем, гипертония, сахарный диабет, ожирение и другие.За сутки положительные ПЦР-тесты получили еще 654 жителя Ростовской области. Из них большинство людей в возрасте от 46 до 65 лет.Стационарное лечение проходят 3 335 человек. В тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, находятся 324 пациента с подтвержденным коронавирусом.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили свыше 184 тысяч человек. Скончались 9 155 жителей Ростовской области, среди которых есть дети.