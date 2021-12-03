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В Ростовской области за 24 часа коронавирус унес жизни еще 38 человек

В Ростовской области за 24 часа коронавирус унес жизни еще 38 человек

На Дону за сутки от COVID-19 умерли еще 38 жителей. Об этом 7 декабря сообщает региональное правительство.

В регистре умерших - 24 женщины в возрасте от 45 лет до 91 года и 14 мужчин, которым было от 43 до 90 лет.

За сутки подтвердился еще 651 случай заболевания коронавирусом. Большинству инфицированных - от 46 до 65 лет. В стационарах находятся 3 480 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, - 307 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили свыше 180 тысяч человек. Не смогли побороть инфекцию более 8,9 тысячи.
Фото: yandex.ru
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