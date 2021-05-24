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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 164 человека

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 164 человека
Число выздоровевших от коронавируса продолжает расти. За сутки с 25 по 26 мая болезнь побороли 164 человека.

Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 185 жителей региона. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стали 93 289 человек. Из них почти 83 465 уже выздоровели, что составляет почти 90%.

С инфекцией сейчас борются 5 454 человека. Среди них 1 364 получают стационарное лечение. При этом 150 - подключены к аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди, у которых поражено более 60% легких. Остальных дончан лечат амбулаторно.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки вирус забрал жизни 14 человек. Как сообщили в региональном правительстве, всего с начала пандемии зафиксировали 4 370 случаев летальных исходов.

Фото: РИА Новости.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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