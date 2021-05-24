В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 164 человека

Число выздоровевших от коронавируса продолжает расти. За сутки с 25 по 26 мая болезнь побороли 164 человека.Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 185 жителей региона. Всего за период пандемии пациентами с COVID-19 стали 93 289 человек. Из них почти 83 465 уже выздоровели, что составляет почти 90%.С инфекцией сейчас борются 5 454 человека. Среди них 1 364 получают стационарное лечение. При этом 150 - подключены к аппаратам ИВЛ. Как правило, это люди, у которых поражено более 60% легких. Остальных дончан лечат амбулаторно.К сожалению, врачам не всегда удается спасти тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки вирус забрал жизни 14 человек. Как сообщили в региональном правительстве, всего с начала пандемии зафиксировали 4 370 случаев летальных исходов.