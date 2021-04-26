От коронавируса выздоровели еще 202 жителя Ростовской области

В Ростовской области ежедневное число выздоровевших от COVID-19 остается стабильным. За сутки с 27 по 28 апреля опасный вирус побороли 202 человека, а общее количество достигло 78 325 человек.При этом инфекцию подхватили 228 дончан. Заболевших по-прежнему больше, чем выздоровевших, но их число достигло минимального значения за последние месяцы. Всего с начала пандемии медики выявили 87 502 случая инфицирования коронавирусом.Стационарное лечение получают 1 911 пациентов, из которых 206 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как правило, в ИВЛ нуждаются люди с поражением более 60% легких. К сожалению, врачам не всегда удается спасти тяжелобольных пациентов. За минувшие сутки от инфекции скончались 10 человек, сообщили в региональном правительстве. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 027 жителей области.