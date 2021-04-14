От коронавируса за сутки выздоровели 206 жителей Ростовской области

В Ростовской области число людей, поборовших коронавирус, достигло 75 902. Из них 206 человек выздоровели за сутки с 15 по 16 апреля.Увеличилось и количество дончан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа вирус подхватили 242 человека. Сейчас с COVID-19 борются 4 907 жителей региона. Стационарное лечение получают 1 977 человек. Из них 11 в тяжелом состоянии подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Этих пациентов ввели в медикаментозную кому, чтобы подавать газовую смесь через трахейные трубки. Подобную практику используют в критических ситуациях, когда помочь больному щадящим способом уже невозможно.Еще 191 человек получает кислород с помощью мундштуков и масок. У остальных пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно (на дому).Врачам ковидных госпиталей не всегда удается спасти тяжелобольных дончан. За минувшие сутки от инфекции скончались 16 человек в возрасте от 49 до 88 лет. Как сообщили в областном правительстве, они страдали хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 868 жителей региона.