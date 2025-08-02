В водоемах Ростовской области за последние сутки утонули четыре человека

Фото: Нейросеть

За последние сутки в водоемах Ростовской области зарегистрировано четыре летальных исхода. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.Первый случай произошел на территории рекреационной зоны «Эльдорадо» в Каменском районе. Во время купания мужчина 47 лет неожиданно ушел под воду. Тело утонувшего было найдено спасателями на следующее утро, 2 августа.Еще одна трагедия на воде развернулась вечером 1 августа в Красносулинском районе. Возле села Ковалевского 22-летний юноша с другом решили поплавать в карьере. Во время заплыва молодой человек нырнул и не появился на поверхности. Его друг пытался самостоятельно найти его, но безуспешно, и обратился за помощью к спасателям. Вскоре тело погибшего было поднято из воды.Третий инцидент зафиксирован в Аксайском районе. Утром 2 августа в пруду «Берцулез», в густых зарослях камыша, было обнаружено тело мужчины. В настоящее время ведется установление его личности и причин, приведших к смерти.В Ростове-на-Дону утром 2 августа произошел еще один несчастный случай. Мужчина 49 лет решил искупаться в не предназначенном для этого месте реки Мертвый Донец и утонул. Свидетели извлекли тело погибшего из воды.