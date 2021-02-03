От коронавируса выздоровели более 55 тысяч жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 55 423 человека. Из них 429 получили отрицательные тесты на вирус за сутки с 4 по 5 февраля.Увеличилось и число пациентов с коронавирусом. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 364 жителей донского региона. Всего за период пандемии инфекцию выявили у 65 530 человек.В стационаре получают лечение 2 172 пациента, среди которых 198 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Врачам удается спасти не всех пациентов. Так, за минувшие сутки вирус забрал жизни 29 человек. А общее количество летальных исходов достигло 2 762.