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В Ростовской области от коронавируса вылечился турист из Франции

В Ростовской области от коронавируса вылечился турист из Франции
Стало известно, кто вылечился от коронавирусной инфекции в Ростовской области. Как сообщили в региональном правительстве, это молодой человек, который «привёз» болезнь из Франции.

Парень стал вторым человеком, излечившимся от новое болезни. Сначала из больницы выписали 29-летнюю девушку, которая во второй половине марта вернулась из Таиланда. Оба переносили заболевание легко. Спустя две недели нахождения в больнице, когда стало понятно, что пациенты выздоровели, их биоматериал отправили в ростовский референс-центр. Результаты на коронавирус оказались отрицательными.

По состоянию на утро 9 апреля в больницах с диагнозом «коронавирус» остаются 22 человека, за весь период в области было зарегистрировано 24 случая заражения. Есть как контактные, так и завозные случаи. За последние сутки анализы подтвердились у троих: двух ростовчан и одного жителя Аксая. Состояние двоих из них оценивается как среднетяжёлое. Они находятся на кислородной поддержке, одному из них — 28 лет.

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