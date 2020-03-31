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В Ростовской области с подозрением на коронавирус остаются два человека

В Ростовской области с подозрением на коронавирус остаются два человека
В Ростовской области увеличилось количество зарегистрированных случаев с заболеванием коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно 2 апреля. За сутки число больных выросло до девяти. Положительные результаты анализов пришли из референс-центра.

В правительстве Ростовской области сообщили, что состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Все они находятся под наблюдением медиков. Врачи ждут результатов анализов ещё двух людей. У них были выявлены первичные симптомы коронавируса, и биоматериал отправили на исследование.

Под медицинским наблюдением в регионе остаются 4 734 человека, из них по месту жительства — 4 696. Все они прибыли из других стран или контактировали с заражёнными.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

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