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В Ростовской области от коронавируса вылечились 205 человек

В Ростовской области от коронавируса вылечились 205 человек
Более 27 тысяч жителей Ростовской области справились с коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 11 ноября количество выздоровевших от опасного вируса увеличилось на 205 человек и нарастающим итогом достигло 27 142.

В стационарах получают лечение 1 865 пациентов. Из них 149 человек - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать.

Однако растет и число зараженных. За минувшие сутки врачи зафиксировали 308 случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии коронавирус подхватили 34 042 жителя Ростовской области. Жертвами инфекции стали 994 человека, из которых 18 скончались за последние 24 часа. Это 11 мужчин в возрасте от 39 до 88 лет и семь женщин от 61 года до 88 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус на Дону COVID-19 в Ростовской области

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