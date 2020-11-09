В Ростовской области от коронавируса вылечились 205 человек

Более 27 тысяч жителей Ростовской области справились с коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 11 ноября количество выздоровевших от опасного вируса увеличилось на 205 человек и нарастающим итогом достигло 27 142.В стационарах получают лечение 1 865 пациентов. Из них 149 человек - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать.Однако растет и число зараженных. За минувшие сутки врачи зафиксировали 308 случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии коронавирус подхватили 34 042 жителя Ростовской области. Жертвами инфекции стали 994 человека, из которых 18 скончались за последние 24 часа. Это 11 мужчин в возрасте от 39 до 88 лет и семь женщин от 61 года до 88 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.