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В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 137 человек

В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 137 человек
Количество выздоровевших от коронавируса за сутки дончан в два раза меньше, чем число заболевших. Об этом 5 ноября сообщило региональное правительство.

За период пандемии от COVID-19 вылечился 25 501 человек, из которых 137 справились с вирусом за последние 24 часа.

Стационарно лечатся 1 939 пациентов, при этом 155 из них в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать.

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки составило 311 дончан. Всего COVID-19 подхватили 32 178 жителей Ростовской области.

Кроме того, за прошедшие сутки от опасной инфекции скончались трое мужчин в возрасте от 42 до 59 лет и семь женщин от 62 до 83 лет. Общее число жертв пандемии составило 894 человека.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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