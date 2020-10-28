В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 296 человек

В донском регионе от COVID-19 выздоровели более 24 тысяч человек. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 30 октября с опасным вирусом справились 24 166 дончан. Из них 296 человек вылечились за прошедшие сутки. Не уступает и коронавирус: врачи зафиксировали 310 случаев инфицирования за последние 24 часа. Среди новых заболевших больше всего оказалось граждан от 18 до 45 лет - 173 человека. Общее число зараженных нарастающим итогом достигло 30 305 человек.По последним данным, в стационарах находятся 2 056 пациентов, из которых 166 - в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.Помимо этого, подозрения на COVID-19 выявлены у 17 386 человек. Это дончане с явными признаками коронавируса или те, у кого один из трех ковидных тестов оказался положительным. За период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 106,3 тысячи человек. У 88,9 тысячи жителей Ростовской области подозрения не подтвердились.