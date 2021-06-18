В Ростовской области от коронавируса вылечили более 89 тысяч человек

В Ростовской области коронавирус смогли побороть более 89 тысяч человек. За последние сутки выздоровели 167 жителей Дона. Многие из тех, кто болел, переносил инфекцию дома - на самоизоляции.Большая часть инфицированных жаловались на повышенную температуру тела, боль в мышцах и кашель. При этом были и те, кто сообщал о потере вкуса, а также диарее.Люди, которые переносили ковид в более тяжелой форме, получали лечение в ковидных госпиталях. По состоянию на 20 июня в стационаре находятся 1 063 пациента.