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В донском регионе еще 160 человек выздоровели от коронавируса

В донском регионе еще 160 человек выздоровели от коронавируса

В донском регионе еще 160 человек смогли побороть коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.
За весь период пандемии количество выздоровевших достигло 82 951 человека. Это около 90% от общего числа заболевших на территории региона.

Большинство людей переносят инфекцию в легкой форме, но бывают и тяжелые пациенты, которым необходима госпитализация в больницу. Среди дончан таких 1 405 пациентов. Из них 163 находятся в тяжелом состоянии, с сильной пневмонией. Для того чтобы они получали кислород, их подключили к искусственной вентиляции легких.

Напомним, к симптомам коронавируса относят кашель, повышенную температуру тела, одышку, затрудненность в дыхании, насморк, потерю вкуса или запаха. Если вы отмечаете у себя указанные симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу, чтобы исключить или подтвердить наличие инфекции.

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