В Ростовской области от коронавируса умерли еще 11 человек

В Ростовской области от COVID-19 скончались еще 11 человек. За все время пандемии не стало 4 449 дончан, информирует правительство.В регистре умерших на 5 июня – шестеро мужчин, которым было от 71 до 83 лет, и пять женщин в возрасте от 64 до 85 лет. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем организма.Заболели коронавирусом за последние сутки 159 человек, за весь период пандемии – 94 996. Из них 90% уже переболели.