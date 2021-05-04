Еще шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще шесть человек. За весь период пандемии инфекцию не смогли пережить 4 127 жителей региона.В регистре умерших на 9 мая – 67-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 47 до 84 лет. Пациенты имели хронические заболевания различных систем организма, сообщает донское правительство.Заразились за последние сутки 207 человек, за все время пандемии – без малого 90 тысяч. Из них около 90% уже выздоровели.