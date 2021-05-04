Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Еще шесть человек умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще шесть человек. За весь период пандемии инфекцию не смогли пережить 4 127 жителей региона.

В регистре умерших на 9 мая – 67-летний мужчина и пять женщин в возрасте от 47 до 84 лет. Пациенты имели хронические заболевания различных систем организма, сообщает донское правительство.

Заразились за последние сутки 207 человек, за все время пандемии – без малого 90 тысяч. Из них около 90% уже выздоровели.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.