В Ростовской области от коронавируса скончались еще 17 жителей

В Ростовской области от COVID-19 скончались еще 17 человек. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 4 334 дончанина.В регистре умерших на 22 мая – 11 женщин, которым было от 53 до 96 лет, и шестеро мужчин в возрасте от 64 до 85 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания различных систем организма, сообщает донское правительство.Заразились коронавирусом за последние сутки 197 человек, за все время пандемии – более 92 тысяч. Из них 90 процентов уже выздоровели.