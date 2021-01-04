В Ростовской области еще десять человек умерли от коронавируса

В Ростовской области от коронавируса скончались еще десять жителей, информирует донское правительство. Все они имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы организма.В регистре умерших - семь женщин, которым было от 69 до 94 лет и трое мужчин в возрасте от 38 до 59 лет. За все время пандемии жертвами новой инфекции стали 2 157 пациентов.Общее число зараженных в области – 53 994 жителя. Это всего 1,2% от населения Ростовской области. На 6 января COVID-19 заболел 391 человек.