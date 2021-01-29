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В Ростовской области от коронавируса скончались еще 22 человека

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 22 человека
За период пандемии в Ростовской области от COVID-19 умерли 2 677 пациентов. Из них 22 скончались за сутки с 1 по 2 февраля.

Инфекция забрала жизни девяти женщин в возрасте от 63 до 91 года и 13 мужчин от 54 до 81 года. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. Как правило, к ним относятся астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

Увеличилось и число инфицированных. За минувшие 24 часа опасный вирус выявили у 370 человек. За период пандемии COVID-19 подхватили 64 437 жителей донского региона.

С 1 февраля в Ростовской области смягчили ограничительные меры. Кафе и рестораны теперь могут работать до полуночи. Кроме того, открыты театральные и музейные кассы. Вместе с тем новый документ отменяет запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг в случае неполной оплаты квитанций.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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