В Ростовской области от коронавируса скончались более 800 человек

В Ростовской области число жертв коронавирусной инфекции перевалило за 800. Об этом сообщили на портале регионального правительства 29 октября.За минувшие сутки патологоанатомы зарегистрировали 16 случаев смерти от коронавируса. Так, с подтверждённым ковидным диагнозом скончались двенадцать женщин в возрасте от 54 до 81 лет и четверо мужчин 68-летнего, 70-летнего, 78-летнего и 84-летнего возраста. На фоне Covid-19 у них также развивались хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.С нарастающим итогом число умерших от опасного вируса достигло 805. Как правило, ковид уносит жизни пожилых людей, которые уже не в силах бороться с опасным недугом. Однако за этот месяц жертвами новой инфекции стали две молодые девушки в возрасте 27 и 29 лет.Напомним, в период критической эпидситуации в регионе ушла в отставку министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Соответствующий указ подписал губернатор региона 27 октября. В этот же день увидели начальницу управления ростовского здравоохранения Надежду Левицкую.