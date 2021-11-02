Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 601 человека

В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 601 человека
В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса. За сутки со 2 по 3 ноября медики вылечили 601 человека. Это рекордное количество за весь период пандемии. Всего инфекцию побороли 133 703 жителя региона.

Растет и число пациентов с COVID-19. За последние 24 часа борьбу с вирусом начали 644 человека. По последним данным, в стационарах лечение получают 5 312 человек. Из них 45 находятся в тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно дышать. Таких пациентов снабжают кислородом через специальные трубки, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще 393 человека тоже получают жизненно необходимый газ с помощью ИВЛ. Они могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако из-за низкого уровня кислорода в крови этим пациентам необходима дополнительная поддержка. Они получают кислород с помощью мундштуков и масок.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.