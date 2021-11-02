В Ростовской области от COVID-19 вылечили еще 601 человека

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса. За сутки со 2 по 3 ноября медики вылечили 601 человека. Это рекордное количество за весь период пандемии. Всего инфекцию побороли 133 703 жителя региона.Растет и число пациентов с COVID-19. За последние 24 часа борьбу с вирусом начали 644 человека. По последним данным, в стационарах лечение получают 5 312 человек. Из них 45 находятся в тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно дышать. Таких пациентов снабжают кислородом через специальные трубки, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.Еще 393 человека тоже получают жизненно необходимый газ с помощью ИВЛ. Они могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако из-за низкого уровня кислорода в крови этим пациентам необходима дополнительная поддержка. Они получают кислород с помощью мундштуков и масок.